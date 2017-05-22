Сотни людей почтили память партизан литовской Аукштайтии

Более 300 человек в воскресенье походом почтили память литовских партизан, боровшихся с советскими оккупантами в Аукштайтии ( Aukstaitija , этнографической области на северо-востоке современной Литвы).

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, участвовавший в походе, отметил, что партизанская борьба помогла Литве выжить и восстановить независимость.

В ходе десятикилометрового маршрута участники похода посетили места партизанских бункеров, а также кладбища, на которых захоронены партизаны Альгимантского округа.

Партизанские отряды в Литве начали создавать в конце весны 1944 года. В 1944-1946 годах образовались большие отряды, насчитывающие до ста партизан. Около 30 тыс. мужчин контролировали всю Литву, за исключением городов. Они шли на бой с работниками НКВД, препятствовали выборам, обстреливали места для голосования, боролись с принудительным созданием колхозов.

На втором этапе борьбы в 1946-1948 годах партизаны, лишившиеся около 10 тыс. бойцов, сформировали более мелкие отряды, оборудовали бункеры, перешли к обычной тактике партизанской войны. Партизанам удалось создать централизованные структуры, однако они были быстро уничтожены. В 16-ого февраля 1949 года партизаны распространили декларацию, в которой предусматривалось восстановление государственности Литвы и ее демократических принципов правления.

Организованная вооруженная борьба завершилась весной 1953 года.

Из трех Балтийских стран партизанское сопротивление советским властям в Литве было наиболее сильным.

BNS

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