Сотни российских туристов не могут вернуться домой из Мексики из-за долгов авиакомпании “Россия”

Примерно 500 туристов из России не смогли вылететь на родину из-за долга авиакомпании “Россия” за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун. Об этом РИА “Новости” сообщила почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

“Номер чартерного рейса – FV5882 авиакомпании “Россия”, пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)”, – рассказала консул.

По словам Вольперт, в настоящее время застрявшие в Мексике пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока инормации о вылете самолета нет.

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, самолет Boeing 747-400 должен был совершить посадку в 05:40 по московскому времени 17 января, однако пока рейс FV5882 не вылетел из Канкуна. Вместимость воздушных судов этого типа составляет до 522 пассажиров.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК, что остающиеся в Мексике туристы к ним пока не обращались. В посольстве России в Мехико не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о застрявших пассажирах.

Одна из пассажирок этого рейса рассказала в Instargam, что они с мужем провели в самолете семь часов. После этого пассажиров с багажом ночью вывели из самолета, но гостиницу не предоставили. Вылет, по словам женщины, пообещали днем в четверг, 18 января.

NEWSru.com

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