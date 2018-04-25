Сотни заключенных колоний в Правенишкес, Алитусе и Мариямполе продолжают голодовку

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В знак протеста против ужесточения внутреннего распорядка в местах лишения свободы в пятницу продолжают голодовку несколько сотен заключенных Правенишкской, Алитусской и Мариямпольской колоний.

Как информировала BNS пресс-атташе Департамента по делам тюрем Симона Баненене, в четверг в Правенишкском исправительном доме — открытой колонии около 150 заключенных подали письменные заявления об отказе принимать пищу колонии. Между тем в Алитусской колонии голодовку объявили 136 заключенных.

Департамент по делам тюрем информировал, что в Мариямпольской колонии принимать пищу также отказались 74 заключенных, сейчас решается вопрос о применении к заключенным санкций.

Представители департамента говорит, что располагают информацией о том, что в других местах лишения свободы осужденные также могут объявить голодовку и «инициировать членовредительство» с целью вынудить отменить новые правила внутреннего распорядка тюремных учреждений, утвержденные Министерством юстиции.

«Массовые голодовки осужденных лишены оснований и их действия незаконны», — говорится в пресс-релизе департамента.

Волнения в местах лишения свободы начались во вторник, когда 50 осужденных были переведены в помещения камерного типа в Правенишкской колонии.

Сотрудники Департамента по делам тюрем говорят, что переведенные заключенные, которые осуждены за тяжкие преступления и придерживаются тюремной субкультуры, инициировали сопротивление в других местах лишения свободы.

BNS