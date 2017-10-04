Сотрудничество – основа ядерной безопасности

В Вене на площадке МАГАТЭ прошли важнейшие международные мероприятия, направленные в том числе на безопасное развитие атомной энергетики. В них приняла активное участие и Беларусь. Сначала постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина выступила на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по вопросу укрепления международного сотрудничества в области ядерной безопасности, радиационной безопасности, безопасности перевозки и отходов. Белорусский дипломат подчеркнула, что в сфере радиационной безопасности ее страна выступает не только как реципиент консультативной и технической помощи МАГАТЭ, но и в качестве донора: в Беларуси уже традиционно проводятся региональные последипломные образовательные курсы агентства по радиационной защите и безопасности источников излучения.

А затем представительная белорусская делегация во главе с заместителем министра энергетики Беларуси Михаилом Михадюком приняла участие в 61–й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Тогда же в штаб–квартире МАГАТЭ в Вене торжественно открылась экспозиция Белорусской АЭС. Все это тем более вызывает интерес мировой общественности, что до пуска первого энергоблока Белорусской АЭС осталось всего пару лет. В том числе с интересом было воспринято выступление главы белорусской делегации на пленарном заседании.

— Сегодня многие государства возлагают надежду на ядерную энергетику как экономически эффективный и экологически чистый источник, призванный способствовать устойчивому развитию, — отметил Михаил Михадюк. — Беларусь также сделала выбор в пользу ядерной энергетики. Рассчитываем, что в скором будущем около четверти необходимой стране электроэнергии будет производиться на строящейся Белорусской АЭС. Мы уже видим стимулы для развития новых производств и создания новых рабочих мест в различных сферах.

При этом замминистра подчеркнул безусловный приоритет ядерной безопасности, необходимость соответствия самым строгим стандартам на всех этапах жизненного цикла АЭС — от проектирования и строительства до вывода из эксплуатации. Ключевую роль в этом играют деятельность МАГАТЭ и международное сотрудничество под его эгидой. В том числе важны всевозможные миссии МАГАТЭ. Михаил Михадюк сообщил, что за последний год Беларусь приняла две такие оценочные миссии и примет еще несколько: в этом году по аварийной готовности и реагированию, а ближе к пуску первого энергоблока — по эксплуатационной безопасности и по интегрированной оценке ядерно–энергетической инфраструктуры. Сотрудничество с МАГАТЭ помогает в подготовке кадров для работы с атомными объектами.

Сессия Генконференции МАГАТЭ стала удобной площадкой и для других международных встреч. Так, белорусская делегация обсудила с заместителем генерального директора по энергетике Еврокомиссии Герасимосом Тамосом сроки проведения партнерской проверки результатов стресс–тестов Белорусской АЭС и практические механизмы реализации этой работы. Как известно, по итогам стресс–тестов, в ходе которых оценивалась возможность экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций, Беларусь завершает подготовку национального доклада, который будет передан Еврокомисии уже в октябре этого года. «Все вопросы мы согласовали», — отметил после этой встречи Михаил Михадюк.

Состоялась также встреча представителей Госатомнадзора Беларуси и Агентства по атомной энергии Венгрии — эта страна, как известно, активно развивает атомную энергетику на базе энергоблоков типа ВВЭР российского дизайна, такие же устанавливаются и в Беларуси. Участники встречи обсудили совместные действия в области регулирования ядерной и радиационной безопасности. В частности, Венгрия согласилась принять представителей белорусского регулирующего органа, поделиться опытом обеспечения качества лицензиатов, проведения инспекций.

Не остался без внимания участников сессии и гипотетический вопрос о том, будет ли Литва покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Заявления о планах блокировать такой экспорт — не более чем политическая акция, считает Михаил Михадюк:

— В реальной жизни на энергетическом рынке, как и на любом другом, прав покупатель. Он покупает то, что качественнее и дешевле. Поэтому поживем, увидим, все в жизни меняется. Я думаю, что экономическая целесообразность и потребитель все отрегулируют. Мы неоднократно заявляли, что готовы к диалогу на уровне технических специалистов, экспертов. Мы уже ответили на все поставленные литовской стороной вопросы, при этом готовы и дальше вести диалог. Но, к сожалению, другая сторона нас не слышит.

Владимир ФЕДОРОВ.

Метки: N40 (1180) 5 октября, Беларусь, энергетика