Сотрудник, по ошибке предупредивший жителей Гавайев о ракетном ударе, был переведен на другую работу

Агентство по управлению во время чрезвычайных ситуаций американского штата Гавайи сообщило о том, что сотрудник, который по ошибке разослал более чем миллиону местных жителей сообщения о приближающейся баллистической ракете, будет переведен на новую работу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как уточнили в ведомстве, сотрудник, имя которого не разглашается, переведен на другую должность, как минимум на время проведения внутреннего расследования. “Он продолжит работу в нашем чрезвычайном оперативном центре, однако в другой должности, которая не предоставляет доступ к системе оповещения”, – пояснил собеседник телеканала.

Более того, из-за рассылки ложных сообщений о ракетном ударе власти Гавайев уже внесли изменения в инструкцию по оповещению жителей штата о ЧС. Отныне активация и проверка уведомлений будет осуществляться двумя сотрудниками. При этом в случае ошибки оповещение может быть отменено в течение нескольких секунд.

В минувшую субботу, 13 января, жители штата Гавайи получили на свои телефоны сообщения о приближающейся баллистической ракете. Предупреждение, которое в конечном счете оказалось ошибочным, гласило: “Приближается баллистическая ракета. Немедленно ищите убежище. Это не учения”.

Вскоре, впрочем, член палаты представителей конгресса США, демократ от штата Гавайи Тулси Габбард заявила, что тревога – ложная. Через некоторое время официальное заявление сделали американские военные, которые подтвердили, что угрозы на самом деле не существовало. По словам губернатора штата Гавайи Дэвида Эйджа, рассылка сообщений о приближающейся ракете началась из-за того, что дежурный случайно нажал не ту кнопку.

Отметим, что с конца прошлого года на Гавайях ежемесячно испытывают сирену, оповещающую об опасности ядерного удара. Такое решение местные власти приняли в свете напряженности между США и Северной Кореей, которая неоднократно угрожала Вашингтону жесткими “превентивными мерами”.

Тогда же с местными жителями начали проводить тренинги, чтобы подготовить их к возможному нападению. Главный совет населению: укрыться в каком-нибудь бетонном сооружении и иметь запас пищи и воды не менее чем на 48 часов.

Как было установлено экспертами, ракета может долететь от КНДР до Гавайев примерно за 20 минут. Властям США потребуется около пяти минут на то, чтобы определить траекторию ее движения, после чего останется лишь 12-15 минут для того, чтобы предупредить население об угрозе.

NEWSru.com

Метки: В мире