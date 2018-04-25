Сотрудника мэрии Вильнюса вновь просят наказать за подстрекательства против русских

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Вильнюсская окружная прокуратура не согласна с приговором, которым был оправдан старший специалист отдела общественного порядка Вильнюсского городского самоуправления Дарюс Кела по обвинениям в распространении подстрекательства против русского народа.

Прокуратура просит признать Д. Келу виновным и запретить ему на пять лет работать на государственной службе.

Прокурор Ольга Шлейтерене считает, что Д. Кела должен быть наказан ограничением свободы сроком на два года с запретом выходить из дому с 22 до 6 часов.

Служащему мэрии предъявили обвинения связанные с тремя написанными им комментариями. Например, один комментарий Д. Кела написал по поводу опубликованной в феврале прошлого года статьи о планах российских военных учений в Калининградской области. В комментарии он писал, что Россия является врагом Литвы и всего мира, страной бедности, голода и неудачников, которая будет уничтожена.

В другом комментарии о поддерживаемых Россией сепаратистах в Восточной Украине Д. Кела выражал радость в том, что были убиты «кацапы», поскольку они сами убивали тысячи людей, поэтому сейчас «украинские поля, застелены телами кацапов, тела кацапов не убирают, они гниют на полях боев, но единственная польза от кацапов в том, что тела военных выродившейся России удобряют украинскую землю».

В июле Участковый суд города Вильнюса оправдал Дарюса Келу. Суд, основываясь на выводах специалистов, отмечал в постановлении, что основная часть комментариев Д. Келы были направлены не против русского народа, а его части — военных, совершивших и совершающих преступные деяния.

Между тем, прокурор О. Шлейтерене заявила, что нельзя издеваться и над российскими военными, а Д. Кела разжигал негативные чувства. Она считает, что оправдательный приговор должен быть отменен.

Вильнюсский окружной суд объявит решение по жалобе прокуратуры 19 декабря.

BNS