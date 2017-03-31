Сотрудники ДГБ Литвы рассматривали возможность проверить члена сейма М. Бастиса на полиграфе

Литовский парламентарий Миндаугас Бастис утверждает, что негативное заключение Департамента госбезопасности (ДГБ) относительно его возможности работать с засекреченной информацией – субъективное, а его связи с лицами, представляющими интересы российской энергетической компании, не были постоянными.

М. Бастис в пятницу представил разъяснения проверяющему его связи парламентскому Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО). Он также сказал, что во время новой проверки сотрудники ДГБ спрашивали его, согласится ли он провериться на детекторе лжи, и он ответил, что не стал бы возражать против такой проверки.

“Когда я ответил на важный вопрос сотрудникам ДГБ, которые со мной беседовали, когда они спросили, согласился ли бы я пройти проверку на полиграфе, я ответил, что да, что я могу работать с совершенно секретной информацией”, – сказал М. Бастис на заседании комитета.

На уточняющий вопрос, когда сотрудники безопасности спрашивали его, согласился ли бы он пройти проверку на полиграфе, М. Бастис подтвердил, что в 2017 году.

Говоря о заключении ДГБ после его проверки относительно возможности работать с совершенно секретной информацией, М. Бастис сказал, что это заключение “чисто субъективное”, потому что его связи или общение с упомянутыми в заключении ДГБ лицами не носили постоянный характер.

“Я с этим заключением не согласен и это чисто субъективная оценка”, – подчеркнул член сейма.

Две недели назад сейм поручил КНБО проверить, не представляют ли угрозу для национальной безопасности указанные в материале ДГБ связи М. Бастиса связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

Правящие инициировали процесс импичмента М. Бастису, однако специальная комиссия приостановила проверку до получения выводов КНБО. Комитет должен завершить парламентское расследование до 14 апреля.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, Литва, полиграф