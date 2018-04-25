Сотрудники Института гендерного равенства право на равенство отстаивают в суде

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Бывшие и нынешние временные сотрудники Европейского Института гендерного равенства (European Institute for Gender Equality, EIGE) стремятся в суде защитить право на равную с постоянными работниками зарплату.

Спор в суде перешёл после того, как в июне комиссия по трудовым спорам Вильнюсской инспекции труда обязала фирму временной занятости Manpower Lit, которая принимала на временную работу сотрудников EIGE, повысить им зарплаты, чтобы они сравнялись с зарплатами постоянных сотрудников и выплатила им разницу за шесть месяцев — каждому примерно по 3 тыс. евро.

Шестеро сотрудников утверждают, что их средняя заработная плата составляла более 700 евро, в то же время как у постоянных работников с той же категорией, с таким же образованием и опытом работы — почти 2 тыс. евро.

Представители Manpower утверждают, что они не нарушили европейские требования равной оплаты за ту же работу в учреждении, поскольку функции сотрудников были принципиально разными.

Приобретшие услуги агентства временной занятости представители EIGE, поясняя, почему зарплаты различались более чем в два раза, в суде стремятся доказать, что в институте нет таких постоянных должностей, с которыми можно было бы для сравнивать работу временного персонала. Следовательно, заработная плата временных сотрудников устанавливалась с учётом аналогичных позиций на литовском рынке труда, а не в институтах ЕС.

«Я была очень удивлена, что довольно сложно бороться за равенство в институте равенства, который должен защищать принципы равенства», — сказала BNS Витауте Вайлёните,проработавшая в EIGE почти два года.

Менеджер Manpower по развитию бизнеса Герда Балтрунайте в суде утверждала, что критерии отбора на временные и постоянные должности в EIGE отличаются, потому что для постоянной работы в самом институте, а также в других европейских учреждениях предъявляются «значительно более жёсткие требования», необходимо выиграть конкурс.

И она, и представляющая EIGE адвокат Юстина Ракаускайте подчёркивают, что принятые через посредников на работу по краткосрочному договору работники выполняли обязанности ассистентов и младших специалистов. Они не работали самостоятельно, а выполняли непосредственные указания вышестоящего начальства, в то время как другие, впоследствии принятые в качестве служащих, задания выполняли самостоятельно, их ответственность росла, как и требования к ним.

BNS

Photo by Frank Mago on Foter.com / CC BY