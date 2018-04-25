Сотрудники литовской таможни представят подготовку к Brexit

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В связи с подготовкой Соединенного Королевства (СК) к выходу из Евросоюза (ЕС) литовский Департамент таможни (ДТ) представит бизнесу подготовку служб и сотрудников к Brexit, расскажет о его влиянии на торговлю, таможенные пошлины.

«Таможня расскажет, как они подготовились. В прошлый раз выступило Министерство иностранных дел (МИД), представило весь сценарий Brexit, на этот раз таможня тоже расскажет предприятиям, бизнесу. Потом, возможно, мы будем и дальше проводить встречи со структурами, которые смогут говорить о Brexit и о вытекающих из этого моментах», — прокомментировал BNS исполнительный директор Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Ричардас Сартатавичюс.

Ранее он упоминал BNS, что литовские предприятия, экспортирующие товары в ЕС, должны быть готовы не только к будущим таможенным пошлинам, но и к таможенным процедурам, а также к связанным с этим неудобствами, которые ожидают при осуществлении экспорта, импорта и провоза товаров через границу ЕС и Соединенного Королевства.

По его словам, после сорока лет свободной торговли между странами ЕС не осталось необходимой для таможенного режима инфраструктуры, предприятиям грозят дополнительные затраты на таможенные процедуры, а также трата времени в очередях на таможне.

В конце января была проведена дискуссия ЛКП и МИД о Brexit. Ее участники призвали бизнес ответственно отнестись к процессу выхода Соединенного Королевства из ЕС, особенно в условиях риска того, что выход состоится без соглашения.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в среду заявил, что не теряет надежды, что Великобритании еще удастся гармонично выйти из ЕС.

Если английские парламентарии согласятся отложить намеченный на 29 марта Brexit, остальные 27 стран-членов должны будут единогласно одобрить такое решение.

BNS