Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву.
“Да, они уехали в установленные сроки”, – подтвердило BNS в понедельник посольство Российской Федерации в Литве.
Литва выслала трех дипломатов, демонстрируя солидарность с Великобританией в связи с отравлением бывшего шпиона.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявлял, что деятельность лиц, объявленных нежелательными, не согласовалась с дипломатическим статусом.
Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.
В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы Москва приняла решение выслать столько же литовских дипломатов.
Несколько десятков стран на этой неделе сообщили, что высылают в общей сложности около 150 российских дипломатов, тем самым они хотят продемонстрировать солидарность с Великобританией в связи отравлением бывшего двойного шпиона.
Лондон утверждает, что вполне вероятно, что за отравление двойного агента Сергея Сркипаля и его дочери в начале марта ответственна Россия. Москва это отрицает.
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