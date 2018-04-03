Сотрудники посольства РФ, объявленные нон грата, покинули Литву

Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву.

“Да, они уехали в установленные сроки”, – подтвердило BNS в понедельник посольство Российской Федерации в Литве.

Литва выслала трех дипломатов, демонстрируя солидарность с Великобританией в связи с отравлением бывшего шпиона.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявлял, что деятельность лиц, объявленных нежелательными, не согласовалась с дипломатическим статусом.

Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы Москва приняла решение выслать столько же литовских дипломатов.

Несколько десятков стран на этой неделе сообщили, что высылают в общей сложности около 150 российских дипломатов, тем самым они хотят продемонстрировать солидарность с Великобританией в связи отравлением бывшего двойного шпиона.

Лондон утверждает, что вполне вероятно, что за отравление двойного агента Сергея Сркипаля и его дочери в начале марта ответственна Россия. Москва это отрицает.

BNS

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