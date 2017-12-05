Сотрудники СБУ пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили, политика задержали на крыше

Экс-губернатор Одесской области и лидер “Движения новых сил” Михаил Саакашвили задержан во вторник в Киеве в ходе следственных действий Генпрокуратуры Украины.

Задержанный политик обвиняется в попытке совершения государственного переворота на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Павла Богомазова. “Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя”, – сказал он.

“Спецназовцы сняли Михаила Саакашвили с крыши его дома”, – сообщил ранее в эфире “Общественного ТВ” внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак.

Как передали очевидцы с места событий, Саакашвили в наручниках был выведен из дома по ул.Костельной, 7 в центре Киева. Его сторонники пытались помешать отправке политика в СИЗО.

“Его посадили в машину и увезли. Готовится подозрение и в дальнейшем будет избрана мера пресечения”, – сообщил собеседник агентства “Интерфакс-Украина” в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины утром во вторник попытались проникнуть в киевскую квартиру Саакашвили. Об этом написал в Facebook соратник политика, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

“В двери квартиры (ломятся), не дают адвокату даже права зайти, чтобы провести обыски или доследственные действия с участием адвоката. Вы такое где-нибудь слышали?” – написал Сакварелидзе.

В подъезде и рядом с домом собрались соратники Саакашвили, которые вели переговоры со спецназом СБУ. По данным РИА “Новости”, между сторонниками Саакашвили и бойцами спецназа произошла потасовка.

Сам политик выбрался на крышу своего дома и не подпускал к себе сотрудников СБ.

Ранее корреспондент телеканала “112. Украина” сообщал, что Саакашвили с крыши просил представителей СБУ не подходить близко.

Также сообщалось, экс-президент Грузии, находясь на крыше, назвал президента Украины Петра Порошенко вором, призвав сторонников не допустить своего похищения силовиками лидера Украины. “Порошенко – вор, Порошенко – изменник народа Украины. Что бы со мной ни произошло… Народ, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться… Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды!” – прокричал с крыши Саакашвили, слова которого приводит ТАСС.

Как передает корреспондент Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала “1+1”, Саакашвили также заявил, что, если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. “К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги”, – говорится в сообщении. Позже стало известно, что Саакашвили задержали.

Как сообщил, в свою очередь, источник агентства УНН, обыск по месту жительства Саакашвили по поручению Генеральной прокуратуры Украины проводит подразделение СБУ “Альфа”.

Как следует из видеотрансляции, которую с места событий ведет член политсовета “Движения новых сил” Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находятся несколько сотрудников СБУ в полной амуниции.

Между тем в Службе безопасности Украины подтвердили проведение обысков у Саакашвили в рамках расследуемого Генпрокуратурой уголовного производства.

“Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства”, – сказала агентству “Интерфакс-Украина” спикер СБУ Елена Гитлянская. При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идет речь.

В то же время, как стало известно агентству, это уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.

После отставки с поста главы Одесской области Михаил Саакашвили покинул Украину и был лишен украинского гражданства, которое ему в свое время предоставил президент Петр Порошенко. В начале сентября при поддержке соратников он вернулся в страну. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. Саакашвили подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, однако получил отказ.

После этого генпрокурор Украины Юрий Лученко дал понять, что теперь Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

В настоящее время Саакашвили пытается обжаловать решение миграционной службы. Рассмотрение иска назначено на 12 декабря. Он также подал иск о признании незаконным указа о прекращении украинского гражданства, который 21 декабря будет рассматриваться Высшим административным судом Украины.

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