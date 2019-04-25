Совбез ООН проведет заседание по Украине

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Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в неподконтрольных районах Донбасса состоится в четверг, 25 апреля. Об этом сказал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.

«Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Киеву – ред.)», – заявил Николенко.

Украинский дипломат отметил, что решение РФ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса нарушает устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

«Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос», – добавил он.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Он заявил, что такое решение носит чисто гуманитарный характер.

В свою очередь действующий президент Украины Петр Порошенко назвал это решение Путина попыткой легимитизации присутствия России на Донбассе.

А в пресс-службе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского призвали международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на РФ.

korrespondent.net