Совбез ООН проведет заседание по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в неподконтрольных районах Донбасса состоится в четверг, 25 апреля. Об этом сказал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.
«Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Киеву – ред.)», – заявил Николенко.
«Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос», – добавил он.
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Он заявил, что такое решение носит чисто гуманитарный характер.
В свою очередь действующий президент Украины Петр Порошенко назвал это решение Путина попыткой легимитизации присутствия России на Донбассе.
А в пресс-службе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского призвали международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на РФ.