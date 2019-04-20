Совет ЕС одобрил сокращение выбросов для новых авто

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Новые стандарты будут побуждать производителей автомобилей к развитию технологий для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Европейский Совет приняла новые, более жесткие требования к уменьшению выбросов углекислого газа для новых автомобилей и микроавтобусов. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Цель принятых сегодня регуляторных правил – обеспечить, чтобы с 2030 года новые автомобили производили в среднем на 37,5% меньше СО2, а новые микроавтобусы – на 31% меньше СО2 по сравнению с показателями 2021 года. В период с 2025 по 2029 годы как автомобили, так и микроавтобусы должны уменьшить выбросы в атмосферу СО2 на 15%. Эти правила распространяются на весь автомобильный парк на территории ЕС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые стандарты позволят Евросоюзу приблизиться к достижению климатических целей и будут побуждать производителей автомобилей к развитию технологий для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Решение Совета ЕС является последним этапом в правовой процедуре ЕС по внедрению новых требований по предельному уровню выбросов для автомобилей. Документ вскоре будет опубликован в официальном журнале ЕС и он вступит в силу.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали ограничения по выбросу CO2 для грузовиков. К 2025 году средний объем выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.

korrespondent.net