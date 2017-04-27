  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.27 Текущий номер: N17 (1157) 27 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Совет Европы по инициативе литовцев осудила преследование геев в Чечне

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 10:00   |   Комментариев: 2

По инициативе литовских парламентариев Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила проводимое чеченскими властями преследование геев, и призвала провести расследование.

Текст резолюции представили действующей в Страсбурге организации члены сейма Литвы Эмануэлис Зингярис и Кястутис Масюлис.

“Последние сообщения о возможных похищения членов общины ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), их тайном помещении в заключение, пытках и убийствах без суда в Чечне – это новый вызов Совету Европы; организуемое государством массовое преследование определенной группы в связи с половой ориентацией вызвает большую озабоченность, ведь в стране-члене Совета Европы происходят массовые зверства. Это побуждает Совет Европы срочно предпринять действия и резолюцию, в которой указывается провести специальное расследование по этому вопросу”, – говоритя в резолюции.

Э. Зингярис сообщил BNS, что представители различных партий единогласно одобрили резолюцию. Он отметил, что ситуацию депутатам в Страсбурге представили парламентариям правозащитники и журналисты из России.

“Мы видели гитлеровскую политику, это преступления против человечности. Меня особо потрясли рассказы российских демократов о том, что сами семьи убеждают убивать своих детей”, – сказал BNS Э. Зингярис.

Он отметил, что организации сексуальных меньшинств просят Евросоюз приютить скрывающихся гомосексуалистов.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 27 at 10:53

    пациент 46.166.171.143 тоже скоро туда переберётся “озабачиваться” :)))))))

  2. (87.255.31.193) Йонас пишет:
    2017 04 27 at 10:38

    Особенно умиляет то, что проблемой голубопопых в России озаботился истинный литовец Эмануэлис Зингярис (!?).






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿