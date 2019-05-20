Совет ЛСКЗ проголосовал за работу в коалиции и выразил доверие С. Сквярнялису

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В пятницу собравшиеся на заседание совета Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в Каунасском районе члены совета партии проголосовали за дальнейшую работу в составе правящей коалиции и выразили доверие премьеру Саулюсу Сквярнялису.

За продолжение работы в правящей коалиции проголосовали 72 члена совета партии, один воздержался.

Из 73-х проголосовавших членов партсовета 69 было за доверие главе правительства, трое были против, один бюллетень был испорчен, информировал журналистов вице-председатель ЛСКЗ, министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс.

Тайное голосование было проведено по инициативе самого С. Сквярнялиса.

Вопрос о доверии лидеру партии Рамунасу Карбаускису совет партии в пятницу решил отложить до следующего заседания.

Перед этими выборами и Р. Карбаускис, и С. Сквярнялис говорили, что если партия проиграет президентские выборы и выборы в Европарламент, то они уйдут в отставку. Сами премьер сказал, что уйдет в отставку 12 июля.

Однако после того, как во вторник фракция ЛСКЗ в сейме выразила доверие премьеру и решила остаться в составе правящей коалиции, премьер заявил, что еще подумает, как поступить после избрания нового президента — сложить полномочия и потом снова добиваться права формировать кабмин или же уйти в отставку.

BNS