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Из-за ситуации в Азовском море Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 дней. Глава Украины поддержал предложение СНБО. Он заявил, что 26 ноября состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят данный вопрос.

«Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан», − отметил Порошенко.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что военное положение не повлияет на работу банков в Украине. По его словам, все банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.

Также во время заседания было решено, что Государственная пограничная служба Украины перейдет на усиленный режим охраны границы и обороны.

«Исходя из имеющейся обстановки планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет. Предлагаю для некоторых граждан РФ все-таки ограничить въезд на территорию Украины», — заявил глава ведомства Петр Цигикал.

Отметим, что такую инициативу готов поддержать Порошенко.

Напомним, согласно закону Украины О правовом режиме военного положения оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях. После рекомендации СНБО, президент передает соответствующий указ на рассмотрение Верховной рады, которая в течение двух дней должна собраться на внеочередную сессию и рассмотреть предложение главы государства.

korrespondent.net