Совет Партии труда в понедельник решит, кого поддержать на 2-ом туре выборов мэра Вильнюса

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В понедельник совет Партии труда (ПТ) решит, кого поддержать во втором туре выборов мэра Вильнюса, заявил лидер получившей 10% голосов партии Викторас Успасских.

«Формируется сама мысль, что делать, но у нас партия, партийный совет, и только тогда, когда партийный совет сегодня решит, (…) мы об этом объявим», – заявил В. Успасских в понедельник на пресс-конференции в Великокняжеском дворце.

Он отметил, что до заседания совета проведет консультации с прошедшими во второй тур нынешним и бывшими мэрами Вильнюса Рямигиюсом Шимашюсом и Артурасом Зуокасом.

Председатель Партии труда добавил, что «у нас с Зуокасом сходный электорат».

На первом туре выборов мэра столицы Р. Шимашюс набрал 37,33% голосов, А. Зуокас – 22,70%, свидетельствуют предварительные результаты, которые еще не утверждены Главной избирательной комиссий.

В. Успасских остался третьим с 10,90% голосов.

На выборах в муниципальный совет в Вильнюсе, состоящий из 51 члена, комитет Р. Шимашюса получил 17 мандатов, второе место занял список А. Зуокаса с десятью мандатами.

Фракция ПТ в совете может быть пятой по величине, с пятью членами.

Представители ПТ боролись почти за 60 мандатов членов муниципальных советов в 29-ти самоуправлениях. Два кандидата в мэры прошли во второй тур – это стремящиеся к переизбранию мэр Тяльшяй Пятрас Куйзинас и мэр Укмерге Роландас Яницкас.

В данный момент у партии около 80 мандатов в советах и два упомянутых мэра.

BNS