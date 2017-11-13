Совет по конкуренции Литвы прекратил рассмотрение сделки продажи Novaturas

Поскольку крупнейший инвестиционный фонд частного капитала Центральной и Восточной Европы Enterprise Investors отказался от планов продать литовского туроператора Novaturas, литовский Совет по конкуренции (СК) прекратил процедуру рассмотрения сделки купил-продажи по заявлению потенциального покупателя – крупнейшего польского турагентства Itaka Holdngs.

“Восьмого ноября Itaka Holdings прислала заявление о прекращении рассмотрения процедуры концентрации, поскольку акционеры польской компании и Novaturas отказались от планов реализации сделки и представили подтверждающие это доказательства”, – говорится в сообщении СК.

Третьего ноября Enterprise Investors сообщила об отказе от планов продать литовского туроператора и заявила о намерениях котировать акции компании на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.

Itaka Holdings публично не комментирует ситуацию, BNS пока не удалось связаться с представителями компании.

В конце июня сообщалось, что Enterprise Investors продает пакет 70,72% акций Novaturas компании Itaka Holdings . Акции планировали продать и три мелких акционера Novaturas, владеющие по 9,76% акций. Стоимость сделки не разглашалась.

BNS

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