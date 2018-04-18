Сделка контролируемой шведской группой ICA Gruppen розничной торговой сети Rimi Lietuva и контролируемой компанией Palink сети Iki по приобретению сетью Rimi за 213 млн евро сети Iki прекращается.
Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) сообщил, что компания Rimi Lietuva не выполнила обязательство продать магазины, чтобы получить возможность приобрести компанию Palink, управляющую другой торговой сетью – Iki.
Rimi Lietuva в связи с этой сделкой взяла на себя обязательство продать или передать в шести городах Литвы 5 магазинов Rimi и 12 магазинов Iki.
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