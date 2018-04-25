Советник президента: ЕС на следующей неделе представит результаты стресс-тестов БелАЭС

Евросоюз (ЕС) на следующей неделе представит результаты стресс-тестов строящейся недалеко от границы Литвы в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщил во вторник советник президента Литвы по вопросам внешней политики Нериюс Аляксеюнас.

«На следующей неделе, мы надеемся, будут важные вещи, потому что наконец будет закончена подготовка страсс-тестов ЕС, и будут публично представлены и названы недостатки, что Белоруссия должна сделать при строительстве БелАЭС», — сказал Н. Аляксеюнас радиостанции Žinių radijas.

«Мы работаем и будем работать, чтобы были не только результаты стресс-тестов, не только перечисление недостатков, но и вполне четкие рекомендации, что Белоруссия должна сделать. И одновременно, что еще важнее — вполне четкие обязательства Белоруссии, что эти рекомендации будут проведены в жизнь и многие из них должны быть проведены в жизнь до пуска атомной станции», — добавил он.

BNS