Советник президента Литвы: администрация США в Мюнхене развеяла сомнения европейцев

Советник литовского президента Дали Грибаускайте говорит, что озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные высокопоставленными представителями администрации США обещания поддержать обязательства НАТО развеяли царившее в Европе беспокойство.

“Вполне четкое высказывание американских представителей о своих обязательствах, на мой взгляд, развеял сомнения, имевшие место в Европе”, – сказал радиостанции Ziniu radijas во вторник советник президента по внешней политике Мартинас Лукошявичюс.

“Я считаю, что вопросов, которые у кого-то возникли обоснованно или необоснованно, теперь стало меньше”, – добавил советник.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе прислал в Европу вице-президента Майка Пенса и двух самых высокопоставленных министров, чтобы они заверили союзников в том, что новая администрация будет продолжать проводимую уже почти семьдесят лет трансатлантическую политику и соблюдать обязательства по обеспечению безопасности Европы.

Вместе с тем вице-президент США заявил, что Вашингтон надеется, что члены НАТО до конца этого года продемонстрируют реальный прогресс в плане увеличения оборонных бюджетов.

BNS

Метки: администрация США, Дали Грибаускайте, Литва, НАТО