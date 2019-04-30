Советник президента написала книгу о Дале Грибаускайте

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В конце мая этого года выйдет книга о завершающей работу на посту президента Литвы Дале Грибаускайте.

Автором книги «Давайте перестанем дрожать. Президент Даля Грибаускайте» (лит. Nustokim krupciot. Prezidente Dalia Grybauskaite), выпускаемой издательством Tyto alba, является глава пресс-службы президента и представитель по связям с общественностью Дайва Ульбинайте.

«Жизнь во время руководства с Д. Грибаускайте была полна нетипичных решений, не объясненных обстоятельств, неожиданных развязок и особенностей характера, иного стиля руководства и риторики», – цитируются в пресс-релизе издательства слова Д. Ульбинайте.

По словам Д. Ульбинайте, в президентской администрации «никто не писал дневников, поэтому многие события, даты и детали пришлось восстанавливать на основании рабочих записей, рассказов и воспоминаний свидетелей событий, министров, глав иностранных государств, журналистов и самого президента».

В сообщении говорится, что в книге раскрывается, что в 2009 – 2019 годах происходило в Литве, что такое политическая культура в стиле Д. Грибаускайте, какие страхи терзали правоохранительные органы и что не рассчитали энергетические олигархи.

«В книге объясняется, за что упрекал Стальную магнолию В. Путин и хвалил Д. Трамп, почему не распивалось шампанское с Б. Обамой, какие советы нужны были А. Меркель, почему президенту Литвы звонил генеральный секретарь НАТО и какие личные ценности и установки придали Литве больше веса, чем позволяет размер нашей страны. В различных обстоятельствах в книге раскрывается и то, какова Д. Грибаускайте в повседневной жизни, что ее огорчало до слез, и почему она полюбила королевский синий цвет», – говорится в сообщении Tyto alba.

Недавно в кинотеатрах страны появился фильм режиссера Донатаса Ульвидаса о Д. Грибаускайте «Государственная тайна» (Valstybes paslaptis).

Д. Грибаускайте находится на посту президента с 2009 года, она была переизбрана на второй срок в 2014 году. Срок ее нынешних полномочий истечет 12 июля.

BNS