Советник президента: система купонов напоминает советские времена

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Предлагаемая литовским правительством система купонов напоминает советские времена, утверждает советник президента по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге.

По его словам, в плане Кабмина по повышению конкуренции и снижению цен так называемые купоны или ваучеры «вызывают много противоречий».

«Путь это и «запаковано» в современный электронный вид, все же это остается реликтом, напоминающим советские времена, будь это ваучеры, или специализированные магазины, или льготы для определенных групп граждан – это советское наследие. И если есть признаки ренессанса советской номенклатуры, то для тех, кто скучает по талонам, купонам на мыло или горох, вряд ли это будет хорошим примером», – сказал во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas М. Лингис.

Вместе с тем, он подчеркнул, что предлагаемые купоны не снизят цены на продукты питания, поэтому нужно конкретно указать, с какой целью они вводятся. По словам советника, предлагаемая инициатива больше вопрос поддержки малого бизнеса, предпринимателей, поддержки отдельных социальных групп.

«Так давайте и будем говорить об этих целях. Но если хотят одним ваучером убить трех зайцев, добиться различных целей, то все может завершиться впустую. И не на последнем месте, вероятно, стоят предвыборные цели», – пояснил М. Линге.

Все же он добавил, что если говорить о пакете правительственных мер, то он не снизит цены непосредственно, но есть меры, которые направлены на улучшение конкурентного климата, сокращение административной ноши – это следует оценивать положительно.

В минувшую среду литовское правительство одобрило систему продовольственных купонов, однако по поводу ее еще придется обратиться в Еврокомиссию. Премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что проблем с этим возникнуть не должно.

Кабмин одобрил выдачу продовольственных купонов для начала только семьям, которые растят детей дошкольного возраста. Если проект оправдает себя, то в будущем купоны будут выдаваться всем жителям – в месяц человек сможет получить три купона, которые предоставят скидку в размере 20% его стоимости. Вероятно, что стоимость одного купона составит 10 евро, а скидка — 2 евро.

Планируется, что купоны будут электронными, ими можно будет рассчитаться в маленьких магазинах, торгующими свежими сельскохозяйственными продуктами.

BNS