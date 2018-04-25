Советник спикера Сейма станет послом Литвы в Молдове

Новым послом Литвы в Молдове должен стать дипломат Кястутис Кудзманас, советник по внешней политике спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса.

Министерство иностранных дел на этой неделе зарегистрировало предусматривающие это законопроекты.

В соответствии с документами, Кудзманас начнёт работу в качестве посла 14 августа. На этом посту он заменит дипломата Римантаса Латакаса.

Послов Литвы назначает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам Сейма.

К.Кудзманас — бывший посол в Турции, Азербайджане, ранее в посольстве Литвы в Москве работал министром-советником по вопросам экономики, директором Административного департамента Министерства иностранных дел, а также послом по особым поручениям Департамента Восточной Европы и Центральной Азии.

BNS