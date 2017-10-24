Советский спутник “Молния-1-44” сгорел в атмосфере над территорией Зимбабве

Советский спутник двойного назначения “Молния-1-44″ (серия Молния-1+”) прекратил свое существование, передает РИА “Новости” со ссылкой на американские онлайн-сервисы, которые отслеживают перемещение космических аппаратов. Как отмечается в сообщении, объект сошел с орбиты и распался над территорией Зимбабве.

Как рассказал агентству академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, долететь до Земли могут лишь миниатюрные фрагменты космического аппарата. “Спутники серии “Молния” запускались большими сериями, поэтому и сходят с орбиты довольно часто. Обычно они полностью разрушаются в атмосфере. До земли могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 граммов”, – сказал ученый. По его словам, в год сходит с орбиты около 50 спутников, два-три из них – спутники серии “Молния”.

Спутник “Молния-1-44” был запущен с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя “Молния” 31 июля 1979 года. Как сообщает “Интерфакс”, он работал на высокоэллиптической орбите с наклонением 62,8 градусов, высотой в перигее 470 км, в апогее – 40860 км. Масса спутника составляла 1500 кг. Спутник обеспечивал космическую связь. Также спутники этой серии следили за изменениями погоды.

Первоначально система спутниковой связи на базе “Молния-1+” использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров (система “Орбита”).

В 1965-1967 годах было принято решение о создании на базе спутников “Молния-1+” системы связи и боевого управления “Корунд” с бортовым ретранслятором “Бета”. Система была принята на вооружение в 1975 году, количество спутников в системе возросло с четырех до восьми.

С этого времени аппараты запускались под индексом ГУКОС – 11Ф658 и использовались в системе связи и боевого управления Ракетных войск стратегического назначения. С 1975 года в рамках системы “Корунд” функционировали средства связи начальника связи Вооруженных сил (комплекс “Ручей”), радиолинии наземного автоматизированного комплекса управления космическими средствами министерства обороны и радиолиния мобильной правительственной связи “Сургут”.

Полная группировка аппаратов “Молния-1+” состояла из восьми аппаратов на высокоэллиптических 12-часовых орбитах “Молния” с апогеем в Северном полушарии. Космические аппараты были разделены на четыре пары, в каждой из которых спутники двигались вдоль одной наземной трассы с интервалом в шесть часов друг за другом.

NEWSru.com

Метки: В мире