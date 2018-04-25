Совместное заявление лидеров Запада: в отравлении Скрипалей виновен Кремль

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Лидеры США, Франции, Германии, Канады и Соединенного Королевства обнародовали совместное заявление, в котором выражается «полное доверие» к данным британских спецслужб, согласно которым попытку убийства Скрипалей совершили сотрудники ГРУ, получившие одобрение «на высшем уровне».

Об этом пишут в четверг, 6 сентября, зарубежные СМИ и, в частности, британское издание Mirror.

В этом документе, подписанном Терезой Мэй, Эммануэлем Макроном. Ангелой Меркель, Джастином Трюдо и Дональдом Трампом, говорится: «Мы вновь выражаем наше возмущение в связи с использованием химического нервного агента, известного как «Новичок», примененного в Солсбери 4 марта.

Мы приветствуем прогресс в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и признаем достоверными обвинения в убийстве против двух подозреваемых. Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех тех, кто причастен к этой работе.

«Мы также уверены в правильности результатов анализа, проведенного экспертами Соединенного Королевства и независимой комиссией ОЗХО, свидетельствующих, что это же химическое вещество было использовано при отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули, и настоятельно рекомендуем России обеспечить экспертов ОЗХО всей информацией о «Новичке».

Мы также призываем тех, кто владеет какой-либо информацией о нападении в Солсбери 4 марта, а также об отравлении в Эймсбери, поделиться ею с властями Великобритании.

Мы убеждены в правильности оценки, сделанной британскими специалистами: оба подозреваемых были офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ, а эта операция почти наверняка одобрена на высшем правительственном уровне.

Мы уже предприняли совместные действия для того, чтобы положить конец деятельности ГРУ за рубежом с помощью самой крупномасштабной коллективной экстрадиции тайных сотрудников разведки.

«Вчерашнее заявление укрепляет нас в намерении положить конец враждебной деятельности зарубежных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и защищаться от всех форм злонамеренной деятельности со стороны другого государства, направленной против нас».

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