Современное рабство

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Одиннадцать литовских граждан выиграли в суде дело против британской компании DJ Houghton Catching Services, обвиненной в торговле людьми, избиениях и трудовой эксплуатации, сообщает агентство Reuters.

Компания DJ Houghton Catching Services занимается поставкой кур и яиц в британские супермаркеты. Литовцы работали и жили на птицеферме, принадлежащей этой компании.

Выяснилось, что мужчины очень много работали. Кроме того, им угрожали выселением и насилием, а зарплату незаконно удерживали по несерьезным причинам, например, из-за оставленной в раковине чашки или употребления алкоголя в свободное от работы время.

Британский суд вынес решение в пользу потерпевших и признал обвиняемых, директора компании Даррелла Хоутона и секретаря компании Жаклин Джадж, виновными в удержании заработной платы и неспособности обеспечить работникам надлежащих условий.

В суде постановили, что Хоутон и Джадж полностью отдавали отчет в своих действиях и понимали, что нарушают закон.

В 2016 году правонарушители уже представали перед судом за аналогичные преступления. Тогда такая же группа литовцев жила и работала в рабских условиях на птицеферме DJ Houghton Catching Services. Позже будет решено, какую компенсацию выплатят литовцам за понесенный ущерб.

Согласно Глобальному индексу рабства, в Великобритании около 136 тысяч человек удерживаются в рабстве.

Глобальный индекс рабства — индекс по оценке численности людей, живущих в современном рабстве в 167 странах мира. По данным, опубликованным на официальном сайте, 45,8 млн людей по всему миру находятся в современном рабстве. Проблема рабского труда в современном мире остается актуальной даже для стран, входящих в топ-10 крупнейших экономик мира. В мире действуют разные формы современного рабства – торговля людьми, использование бесплатного детского труда, принудительный труд, выполняемый без добровольного согласия.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ