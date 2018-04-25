Современный урок. Учиться думать и творить по-новому

🔊 Воспроизвести

Мы живем в то время, когда к человеку предъявляются все новые и новые требования. И не только к каждому из нас, но и к образованию в целом. И сегодня учитель решает сложные и, на наш взгляд, очень важные задачи переосмысления своего педагогического опыта. Он старается найти ответ на вопрос: как обучать в новых условиях?

Мы все прекрасно знаем, что современному обществу требуются не только предприимчивые люди, но также образованные и нравственные, способные анализировать свои поступки, действия, самостоятельно принимать решения, отличаться мобильностью, уметь сотрудничать, обладать чувством ответственности. Вот неполный перечень тех достоинств, которыми, бесспорно, должен обладать современный молодой человек, получающий аттестат о среднем образовании.

Но чем же мотивировать современного ученика? Как воспитать в нем свободную, креативную личность, способную творчески мыслить? На эти вопросы постарались ответить участники республиканской конференции педагогов «Приоритеты современного урока: критическое мышление и творчество», которая прошла 30 октября 2018 года в Лянтварисе, в гимназии «Вярсме». Конференция представила собой некий островок педагогической мысли, где встретились близкие по духу люди, учителя, преподающие различные предметы, с различным стажем работы: от начинающих до маститых преподавателей.

Собравшиеся делились своими мнениями, идеями, практическими наработками. Учителя начальных классов (Галина Блажявичене, Лена Зейналова, Елена Маселайть) провели мастер-классы по созданию национальных костюмов с учетом их особенностей, по нетрадиционным техникам рисования эбру и кляксографии, овладев которыми, ученики смогут легче выразить себя, раскрыть свой внутренний потенциал, повысить мотивацию. Учителя пришли к выводу, что такие уроки способствуют развитию творческого мышления и фантазии учеников.

В конференции приняли участие 90 педагогов из Вильнюса, Вильнюсского и Тракайского районов. Так, из столичной гимназии «Сантарос» любезно согласилась выступить учитель-методист русского языка и литературы Светлана Юкнявичене. Она познакомила присутствующих со своими методами работы и традициями гимназии.

На конференции присутствовал директор Лянтварской гимназии им. Мотеюса Шимялениса Йонас Кятавичюс. Он пришел поддержать своих учителей, которые активно выступали и делились методами своей работы, – Рамуте Конторовичене, учителя-методиста физической культуры, Юлиту Саболевските, старшего учителя английского языка. Кроме того, он выразил большую благодарность администрации гимназии «Вярсме» за теплый прием, за труд в организации различного рода совместных мероприятий. Отдельное спасибо мы, как организаторы конференции, говорим учителю-эксперту трудового обучения, доктору Оксане Кятавичене за интересные мысли, изложенные в докладе «Критическое мышление», за желание всегда оказать помощь и поддержать идеями.

Учителями Рудишкской гимназии (Эдитой Вильчевской, старшим учителем русского языка, учителем-методистом трудового обучения; Филоменой Грамбене, учителем-методистом начальных классов) были предложены интересные видеоматериалы по проведению уроков в ученических группах разных возрастов.

Мы благодарим всех, кто нашел время и возможности принять участие в нашем масштабном мероприятии. Отдельные слова благодарности хотим сказать директору гимназии «Вярсме» Владимирасу Пилецкису и заместителю директора Татьяне Пришмонт за поддержку и помощь в решении подчас сложных организационных вопросов. Мы уверены, что результаты конференции будут полезны всем участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в практической деятельности каждого учителя, который постоянно задается вопросом: как обучать в новых условиях?

Ирина ГРИГОРЬЕВА, старший учитель русского языка,

Алина НОВИКОВА, старший учитель русского языка

Фото организаторов