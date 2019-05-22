СОЮЗ ОТЕЧЕСТВА-ХРИСТИАНСКИЕ ДЕМОКРАТЫ Литвы

«Верим в Европу»
- Поддерживаем естественную и последовательную консолидацию ЕС в тех областях, где возникает необходимость общей политики ЕС.
- Литва не должна бояться расширения политических полномочий ЕС в новых областях. Больше всего было достигнуто положительных изменений там, где были обязаны внедрить четко установленные западные стандарты.
- Будем поддерживать увеличение бюджета ЕС, если удастся договориться о сферах всесторонне выгодного сотрудничества.
- Высказываемся за взаимосвязь между предоставляемой стране поддержкой и ее возможностями внедрить обязательные реформы.
- Политика расширения ЕС – является важнейшим инструментом мягкой геополитической власти ЕС. Предоставляемая ЕС поддержка проводимым реформам Украины, Молдовы, Сакартвело и других стран поощряет не только демократизацию этих стран, но также помогает уменьшить агрессивность России, показывает обществу пользу демократического пути.
- Проблема беженцев должна решаться солидарно. В то же время мы призываем ЕС искать долгосрочные и стабильные пути решения этих проблем.
- Солидарность народов Европы, рожденная на трагическом опыте двух мировых войн, является фундаментальной ценностью ЕС и основным ориентиром для его деятельности. Мы не согласны с каким-либо действием, которое его ослабляет.
- Приветствуя солидарное поведение ЕС по отношению к России, обращаем особое внимание на то, что защищая основные ценности европейской цивилизации – свободу совести и слова, демократию и свободное общество, права человека и верховенство законов, а также устанавливая долгосрочную стратегическую цель – расширять международные зоны свободы и демократии, так как большая часть человечества все еще живет в угнетении тоталитарных и авторитарных режимов, не имея основных человеческих и политических прав, — ЕС обязан целенаправленно воспользоваться инструментами мягкой власти и своего влияния.
Вышеуказанные данные положения составлены на основе принятой во время съезда TS-LKD декларации „Верим в Европу”. Больше информации можно узнать: www.tsajunga.lt
Центральная избирательная комиссия Литовской Республики