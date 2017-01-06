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Союз стрелков Литвы намерен ужесточить требования к членам и руководителям

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В связи с дискуссиями, разгоревшимися после того, как один из членов Литовского союза стрелков (ЛСС) позировала на фоне российского флага, союз намерен ужесточить требования к членам и руководству.

В пятницу ЛСС заявил, что будет сформирована рабочая группа, которая подготовит предложения по совершенствованию правовых актов. Будут пересмотрены требования к рядовым членам ЛСС и к руководству.

В декабре в публичном пространстве начали высказываться сомнения по поводу возможности занимать должность командующего Панявежским подразделением союза стрелков капитаном запаса Татьяной Рамонене. Глава ЛСС Людас Гумбинас выдвигал ее кандидатуру на утверждение министру обороны, на этой неделе он отозвал это представление.

Л. Гумбинас обратил внимание на то, что Т. Рамонене ценят за сделанное ею в литовской армии и в Панявежском подразделении ЛСС, однако опубликованная информация не согласуется с руководящей должностью в ЛСС и целью организации объединять стрелков и жителей Литвы.

BNS

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