Создание новой православной церкви на Украине отложили до декабря

🔊 Воспроизвести

Проведение так называемого Объединительного собора, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви, независимой от Московского патриархата, и выбрать ее предстоятеля, перенесли на 9-10 декабря. Ранее его намечали на 22 ноября.

Об очередном переносе создания УПЦ пишет «Левый берег» со ссылкой на собственные источники в церковных кругах 18 ноября. Ранее объединительный собор уже переносили с октября на ноябрь.

Источники «Коммерсанта» в Константинопольском патриархате и в администрации президента Украины 18 ноября пояснили, что возникли технические сложности с проведением Объединительного собора, из-за которых его придется отложить как минимум на две недели.

Собеседник в Константинопольском патриархате сообщил, что патриарх Варфоломей не готов предоставить томос на создание автокефальной церкви Украине до тех пор, «пока ее власти не смогут гарантировать то, что верующие Украинской православной церкви (Московского патриархата; УПЦ МП) не подвергнутся гонениям».

Настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет отмечал, что в Объединительном соборе должны принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 — Автокефальной церкви, 10 — Московского патриархата. Но пока известны лишь двое священнослужителей УПЦ МП, участие которых в соборе возможно, — митрополит Симеон и митрополит Сафроний. Еще один архиерей, о возможном участии которого говорилось неофициально, — Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет — опроверг такую вероятность. При этом без массового участия иерархов УПЦ его легитимность, возможно, будет оспорена.

Кроме того, одной из причин переноса Объединительного собора может быть отсутствие консенсуса между неканоническими церквами Украины по вопросу устава будущей церкви, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на украинские СМИ. Глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий Малетич не раз упоминал о своих расхождениях во взглядах с лидером Киевского патриархата Филаретом Денисенко.

Дискуссионным вопросом с самого начала был и вопрос лидерства. Несмотря на то, что и Филарет, и Макарий недавно обратились к патриарху Варфоломею с письмами, в которых взяли самоотвод, Филарет, однако, оговаривал для себя возможность быть «почетным патриархом» будущей церкви.

Наконец, каноническая Украинская православная церковь, прихожанами которой является основная часть православных верующих Украины, в создании новой церкви участвовать отказалась, и это также серьезное препятствие.

Новая церковная структура должна быть независима в управлении, но миро и утверждение избранного предстоятеля будет получать от Вселенского патриарха. Также отмечается, что в проект томоса уже включено положение о более чем 20 подворьях Константинопольского патриархата, которые президент Украины Петр Порошенко обещал передать до начала президентских выборов.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Также было принято решение о признании Константинополем узурпации власти над Киевской митрополией Москвой незаконным актом, отмечает УНИАН.

В ответ синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

NEWSru.com