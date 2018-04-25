Создателям Музея МО предлагается предоставить звания почетных граждан Вильнюса

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Горсовет литовской столицы рассмотрит вопрос присуждения имени почетных граждан Вильнюса Викторасу и Дангуоле Буткусам, которые являются основателями частного Музея современного искусства МО.

Как отметил мэр Вильнюса Римигиюс Шимашюс, «с основанием МО Вильнюс обрел очень яркое лицо культурного города — открытое, эстетичное, современное». Музей открыт на месте бывшего здания кинотеатра Lietuva.

В музее экспонируется коллекция В. и Д. Буткусов из 5 тыс. произведений современного искусства. В нем также проводятся киносеансы, образовательные занятия, концерты и прочие мероприятия.

В. Буткус упоминал, что вся стоимость этого проекта достигает 15 млн евро. Меценат является основным акционером литовской компании биотехнологий Fermentas.

BNS