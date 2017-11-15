Спасательный круг от нищеты – простить долги

В стране по официальным данным в 2016 г. около 630 тыс. жителей находилось за гранью нищеты, но до сих пор не были предприняты системные меры для сокращения бедности, считают парламентские социал-демократы.

«В самоуправлениях радуются улучшающимся показателям и сэкономленным средствам, которые можно потратить на другие социальные или не связанные с социальной сферой нужды, но показатели нищеты и неравенства доходов не снижаются и достигают рекордных высот с момента вступления Литвы в ЕС», — считают социал-демократы.

По их мнению, одна из самых сложных проблем — вызывающие беспокойство долги жителей Литвы, которые ведут к еще большей нищете. По данным Министерства юстиции, сейчас долги есть у каждого десятого жителя Литвы. Более чем у половины из них два долга или еще больше.

«К сожалению, нынешний порядок возвращения долгов загоняет жителей в финансовую яму и не создает возможностей из нее выбраться», — уверены социал-демократы.

«Ранее преобладавший взгляд «сами виноваты, не нужно было набирать долгов» привел в тупик — наказание людей, вязнущих в нищете, только ухудшает положение, десятки тысяч людей во всей Литве оказываются в социальной изоляции, становятся безработными, спиваются, кончают жизнь самоубийством, потому что не получат необходимую помощь. Когда выдвигаются нереальные требования — огромные вычеты их доходов, неадекватно короткий срок выплат — ситуация только усугубляется. Как показали случаи, фиксируемые неправительственными организациями, сломить человека очень просто. Поэтому нам нужен реально действующий механизм оказания помощи», — констатирует член Сейма Довиле Шакалене.

«Все очень просто — если у человека есть долги, и приставы вычитают половину из зарплаты или еще больше, этому человеку невыгодно работать официально. Значит, такой человек или спустится на дно за неимением работы, или будет работать нелегально. Ни один из этих вариантов нам, как обществу, невыгоден, поэтому мы должны создать механизм, который сможет помочь», — утверждает председатель Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Шакалене, присоединившаяся к парламентской фракции социал-демократов, сотрудничая с Национальной сетью организаций по борьбе с нищетой, и учитывая обращение 64 неправительственных организаций, представила поправки к Гражданскому процессуальному кодексу, принятие которых, по ее мнению, облегчит положение нуждающихся.

Член Сейма с коллегами из других фракций предлагает следующие поправки:

Дела одного должника закрепить за одним приставом. Когда разные долги администрируют разные приставы, непропорционально большая часть средств выделяется на оплату услуг пристава, а не на возращение долга. Это повышает риск потери работы, увеличивает ношу бухгалтерского учета, особенно на маленьких предприятиях. Позволить высчитывать не более 20% из зарплаты или доходов, не превышающих минимальную зарплату. Сейчас из доходов можно высчитывать до 50%. Предлагается из доходов, превышающих минимальную зарплату, высчитывать не более 50%, хотя сейчас можно высчитывать до 70%. Когда у должников высчитывают такие суммы, они вынуждены браться за нелегальную работу, скрывать доходы. Разрешить останавливать выплаты должника, когда лицо проходит лечение от зависимости. В период лечения или реабилитации лицо, страдающее от зависимости, не может работать и выплачивать долги. Не разрешить взыскивать долг из жилья, где проживет должник, если долг может быть выплачен в течение 24 месяцев. Сейчас этот срок составляет 6 месяцев, но он слишком короткий. Потеря жилья толкает в еще большую нищету, некоторые должники из-за такого регулирования становятся бездомными. Предлагается взыскивать долги только из средств, превышающих 238 евро. Это реальный размер минимальных потребительских нужд на одного человека.

Национальная сеть организаций по борьбе с нищетой провела исследование о реформе денежной социальной поддержки, которая в Литве реализована в 2012 году. Из интервью с жителями представители неправительственных организаций узнали, что люди с долгами не заинтересованы в поиске работы, потому что на них давят приставы.

«Приставы… Для меня эти поиски работы… Нет никакого желания, потому что сейчас у меня много приставов», — цитируется в исследовании один должник.

«Эта поддержка, может, и поощряла бы меня искать работу, но на меня очень давят приставы», — отметил другой должник.

Шакалене отмечает, что чаще всего причины увязания в долгах — долги за коммунальные услуги, штрафы за проезд без билета, долги компаниям, предоставляющим быстрые кредиты.

Чаще всего сумма долга составляет от 1500 до 3000 евро. Для большинства жителей Литвы это становится приговором, цена которого — «попадание в социальную изоляцию».

«В капкан нищеты люди попадают по-разному: одни теряют работу, лишаются доходов и вынуждены брать в долг, другие заболевают и ищут выход, третьи лишены социальных навыков, четвертые получают штрафы, которые неспособны заплатить. Есть разные истории о том, как люди становится должниками, но государство должно установить четкие правила, которые не топили бы человека, желающего выбраться из нищеты и долгов, а реально протягивали руку помощи. Очень хорошо, что предприняты шаги и ограничено распространение быстрых кредитов, но этого недостаточно. Нельзя больше игнорировать факт, что долги становятся приговором, смертельной ловушкой нищеты для десятков тысяч литовцев — мы должны в сущности решить эту острую проблему», — утверждает Шакалене.

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, бедность, долги, нищета, Поправки