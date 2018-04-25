Спасение символа Вильнюса

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Эпопея по спасению горы Гядиминаса продолжается. С 2010 года идут работы по укреплению горы. Как предполагают историки, половина южной башни упала 200−300 лет назад. Еще в 1396 году оползень разрушил дворец вильнюсского воеводы Монтвидаса, засыпав 15 человек. В 1551 году часть горы в этом месте огородили стеной, чтобы предотвратить катастрофу. Видимо, пока там стоял деревянный замок, давление на гору было меньше. Проблемы начались с возведения каменного.

В конце 2017 года на горе Гядиминаса объявили чрезвычайную ситуацию. Начиная с 2016 года практически все склоны пострадали от оползней. После введения режима чрезвычайной ситуации на объекте начались восстановительные работы.

Несмотря на то, что риск оседания пластов земли снизился до минимального, а в октябре прошлого года были завершены работы по восстановлению северо-западного склона, режим чрезвычайной ситуации на государственном уровне было решено не отменять. Небольшой риск оползней все еще возможен на юго-восточном и западном склонах.

В настоящее время на юго-восточном склоне горы Гядиминаса возле парка Сярейкишкес существует риск возникновения новых оползней. Они могут быть вызваны скользящей почвой и защитной стеной, восстановленной еще в советское время, а также оставшимся дворцом Верхнего замка, сообщает Lietuvos Radijas.

«В данный момент на холме в места перемещений поверхности пластов засыпают щебень, который должен защищать гору от повреждения осадками», — сообщает СМИ.

В то же время северо-западный склон уже покрыт специальным газоном. По словам специалистов, он водонепроницаем и морозоустойчив. На сегодняшний день на восстановление литовского национального символа потратили более шести миллионов евро.

В ближайшее время планируется объявить тендер на проведение исследований и разработку проекта по дальнейшему обслуживанию горы.

Предыдущее руководство Министерства культуры утверждало, что на полное восстановление горы Гядиминаса потребуется не менее пяти лет. Нынешний министр культуры Миндаугас Квяткаускас пообещал спасти гору и заявил, что, пока он будет руководить, она не будет разрушаться.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt