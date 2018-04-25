«Спасите детей»: в Йемене за три года умерли от голода 85.000 детей

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Около 85.000 детей младше пяти лет могли погибнуть в Йемене от голода и болезней с начала военного конфликта. К таким выводам пришла международная гуманитарная организация Save the Children («Спасите детей»).

Для оценки смертности от «острого недоедания» в период между апрелем 2015 и октябрем 2018 года компания использовала данные ООН.

Согласно данным ООН, с начала войны в Йемене около 14 миллионов человек страдают от голода. Ситуация только ухудшилась после месячной блокады, введенной более года назад арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. С тех пор импорт продовольствия осуществляется через единственный порт в Ходейде.

«Мы в ужасе от того, что около 85.000 детей в Йемене могли умереть с начала войны из-за голода. На каждого ребенка, погибшего от бомб и пуль, приходится десять сверстников, умерших от голода. И это можно было предотвратить», — заявил заявил глава Save the children в Йемене Тамер Киролос.

NEWSru.co.il