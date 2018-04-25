Специализированный банк FinnQ обосновывается в Литве

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Специализированный банк FinnQ группы латвийского капитала VIA SMS Group обосновывается в Литве. Это будет первый специализированный банк в Литве. Осенью в стране стартует ещё одно предприятие группы финансовых услуг Vialet.

Глава и член правления FinnQ Денис Шерстюков сказал, что банк будет предоставлять услуги розничного банкинга.

«FinnQ планирует стать современным, высокотехнологичным онлайновым банком (англ. hi-tech digital (online)), который будет предоставлять аналогичные розничным банковские услуги — мы планируем в корзине услуги по кредитам и депозитам, возможность открыть банковский счет, получить платёжную карту», сказал BNS Д.Шерстюков.

По его словам, в сентябре планируется подать в Банк Литвы заявку на получение лицензии специального банка, а деятельность планируется начать примерно через год. Первоначально банк наймёт 20 человек.

По утверждению Д.Шерстюкова, VIA SMS Group в Литве управляет ещё одной новой компанией электронных денег Via Payments (её бренд — Vialet), которая с осени намерена предоставлять онлайн-банковские услуги частным лицам и предприятиям.

VIA SMS Group является поставщиком альтернативных финансовых услуг, группа работает во всей Европе. С момента своего создания в 2009 году она расширила свою деятельность в Литве, Швеции, Польше, Чехии, Румынии, Испании, где работают 157 специалистов.

По данным Центра регистров, FinnQ зарегистрирован в Литве 3 августа, уставный капитал банка составляет 1 млн евро.

После того как в прошлом году в Литве узаконили создание специализированного банка, начали создавать благоприятную среду для литовских и зарубежных стартапов.

BNS