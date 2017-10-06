Спектакль абсурда на ИАЭС: как выполняется решение суда о восстановлении на работе Эрландаса Галагуза

Представьте себе, что вы заведуете каким-то отделом какого-то большого предприятия. Вам выделили кабинет, в котором нет ни телефона, ни компьютера, а попасть в свой кабинет и передвигаться по всему зданию вы можете только в сопровождении охраны (в туалет – тоже). Все работники вашего отдела сидят в другом здании, которое находится в полутора километрах, и на встречи с ними вы ездите на автомобиле. Вы руководите отделом строительства, но вас лишили права общаться с подрядчиками и присматривать за строительными объектами.

Вы, наверное, скажете, что все это абсурд и такого не может быть. Оказывается, может, пишет висагинский медиаресурс ntts.lt.

И именно такой спектакль абсурда сейчас – на Игналинской АЭС. Главную роль в этом шоу не по своей воле играет Эрландас Галагуз, восстановленный на работе по решению суда, а режиссер постановки – гeнеральный директор ИАЭС Дарюс Янулявичюс.

«Я хочу работать, как работал раньше, и сказал об этом директору во время нашей первой встречи. Но у меня создается впечатление, что меня не очень-то хотят видеть на предприятии, которому я отдал много лет», – сказал Э. Галагуз. По его словам, после возвращения на атомную станцию администрация создала ему такие условия работы, которые явно не повышают эффективность труда.

«Вы подумайте, как руководить отделом, когда все его работники сидят в другом здании, находящемся в другой деревне? Каждый раз, когда мне надо с ними встретиться и что-нибудь обсудить, я должен садиться в автомобиль и ехать к ним или же они должны подъезжать ко мне. Это, по-вашему, нормально?» – вопрошал Э. Галагуз.

На вопрос, чем объясняет гендиректор выбор нового рабочего места, Э. Галагуз ответил, что, по словам директора, это честь для Э. Галагуза, так как сейчас его кабинет в том же здании, что и самого директора. Руководитель ИАЭС подтвердил, что решение перенести рабочее место Э. Галагуза принял он. «Мне удобнее, когда весь руководящий персонал у меня под рукой. У меня не всегда есть время на то, чтобы идти на встречу с ним в другое здание», – пояснил Д. Янулявичюс.

На вопрос, нормально ли, на его взгляд, что заведующий отделом работает в полутора километрах от своих почти сорока подопечных, гендиректор ответил: «Пока я занимаю эту должность, я принимаю решения и за них отвечаю». Д. Янулявичюс также пояснил, что охрана, сопровождающая Э. Галагуза на каждом ходу, предписана по регламенту. «Он работает в зоне повышенной безопасности, а мы должны проверить, не изменилась ли его репутация за тот год, что он отсутствовал. Мы сделали запрос, ответ обычно приходит в течение месяца», – обрисовал ситуацию гендиректор ИАЭС.

На вопрос, почему у заведующего отделом нет компьютера и телефона, гендиректор отреагировал с изумлением: «Вы что, думаете, что руководитель такого уровня, как я, должен знать, у кого есть компьютер, а у кого нет?». Не хотел отвечать Д. Янулявичюс и на вопрос, почему была изменена должностная инструкция заведующего отделом строительства и управления инфраструктурой и почему по новой инструкции Э. Галагуз лишился ряда функций, которые он выполнял ранее, до увольнения. Глава ИАЭС заявил, что на станции инструкции меняются часто, с целью большей эффективности.

Как эффективность связана с тем, что для Айды Марцинкуте, которая заменяла Э. Галагуза пока шла судебная тяжба, после восстановления его на работе была создана новая должность, директор не стал отвечать, как и на вопрос о том, не связано ли такое решение с отношениями с «Nukem». (По источникам редакции, А. Марцинкуте раньше работала с компанией «Nukem», которая в сотрудничестве с ИАЭС зарекомендовала себя не с самой лучшей стороны.) Кстати, А. Марцинкуте после возвращения Э. Галагуза и повышения ее в должности осталась работать в его бывшем кабинете рядом с работниками его отдела.

Напомним, что Э. Галагуз был уволен с ИАЭС в ноябре 2016 года. На работе он восстановлен по решению Панявежского окружного суда 20 сентября. Суд также постановил, что ИАЭС должна выплатить Э. Галагузу заработную плату за период с ноября прошлого года и возместить судебные издержки в размере почти 2300 евро.

До увольнения Э. Галагуз работал на станции 19 лет и, как отметил в своем постановлении суд, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Д. Янулявичюс информировал, что ИАЭС обжаловала решение Панявежского суда. По мнению юристов, с которыми консультировался медиаресурс, кассация по этому делу – пустая трата денег и времени.

Д. Янулявичюс был назначен генеральным директором ИАЭС в марте 2013 года после конкурса, в котором участвовали 4 претендента. Одним из них был Э. Галагуз.

P.S. Когда статья была уже подготовлена, Э. Галагуз сообщил, что охрану с него сняли и на своем рабочем месте он уже может перемещаться без надзора.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Дарюс Янулявичюс, ИАЭС, Игналинская АЭС, Эрландас Галагуз