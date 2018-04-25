Спектакль для души «Однажды дважды»

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Эта история стара, как мир, ведь она о любви и отношениях между Мужчиной и Женщиной. Вечерний парк. ОН, ищет женщину на ночь, а ОНА, в надежде найти свою вторую половинку.

Настоящий праздник для зрителя, видеть любимых артистов на сцене на протяжении всего спектакля. Настроение, ярким фейерверком впечатлений, заполнит зрительный зал.

От эмоций захватывает дух, когда они, сменяя друг друга, обнажат чувства своих героев. Послевкусие от спектакля, еще долго не отпустит зрителя. Вы будите смаковать, это новое прочтение замечательной пьесы, с пикантной ноткой юмора, исполненное талантливыми артистами.

Случайная и радостная встреча, обернулась неслучайным разговором. За пару часов они пройдут путь от взаимной лжи, иллюзий и обвинений, к неожиданной и горькой правде. Женщина изощренными способами, проявляя настойчивость, пытается познать Мужчину.

Она удивит нас внезапными проявлениями, в ней, опытного детектива. Мужчина же старается не терять своего достоинства. Увиливая, он запутывается в непроходимых дебрях обмана. Чем закончится ночной разговор на скамейке в парке? Каждый зритель сможет ответить на этот вопрос самостоятельно, встретившись с любимыми артистами на спектакле «Однажды дважды».

В ролях:

Иван Жидков (т/с и к/ф :«Солдаты», «В созвездии быка», «Грозовые ворота», «Принц Сибири», «Второй брак», «По секрету всему свету», «Жемчуга», «Чужое счастье», «Две жены» и др. Действующие спектакли: «Не бойся быть счастливым»)

Глафира Тарханова (т/с и к/ф: «Александровский сад-2», «Громовы. Дом надежды», «Три женщины Достоевского», «Год в Тоскане», «Белая ворона», «По секрету всему свету». Действующие спектакли: «Колесо Фортуны»).

Длительность спектакля: 1 час 15 минут без антракта

Лирическая комедия

Спектакль рекомендован для зрителей старше 12 лет (12+)