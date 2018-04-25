Спикер напомнил о непринятом законе о деятельности членов сейма

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Поздравляя членов сейма Литвы с прохождением половины срока полномочий глава парламента Викторас Пранцкетис напомнил, что до сих пор не принят закон, который должен регламентировать деятельность самих членов сейма.

Принятие этого закона он назвал одной из принципиальных задач.

«Я призываю коллег взять на себя ответственность и преодолеть барьер у себя внутри — мы должны принять Закон о правах, обязанностях и гарантиях деятельности членов сейма», — призвал В. Пранцкетис.

Этот законопроект подготовлен полтора года назад, его первое чтение в сейме состоялось в июле прошлого года, но закон стал пробуксовывать в профильных комитетах парламента.

Этот закон призван регламентировать права и обязанности парламентариев, установить гарантии их деятельности, предусмотреть взыскания за пропуск заседаний и т. д. Председатель сейма хочет оговорить в нем и каникулы парламентариев.

Сейм этого созыва собрался на первое заседание 14 ноября 2016 года.

По словам В. Пранцкетиса, за два года принято 1600 правовых актов.

Он сказал, что сейм уделяет много внимания снижению социальной отчужденности- решениями парламента были увеличены доходы населения, началось компенсирование пенсий, их индексирование, введена система «детских денег».

«Утверждена реорганизация в шести сферах, она уже проводится в жизнь. Этот сейм актуализировал проблемы, забытые и запущенные в течение многих лет. Это и реорганизация управления госпредприятиями, и реорганизация лесничеств. Мы вступили в Организацию экономического сотрудничества и развития, выполняем обязательства перед НАТО (по доведению оборонных расходов до 2% ВВП — BNS)», — сказал В. Пранцкетис.

BNS