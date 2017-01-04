Спикер парламента Литвы: для членов сейма важно защититься от влияния чуждых стран

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис говорит, что учения Департамента госбезопасности (ДГБ) членам сейма необходимы, потому что для них важно защититься от угроз извне и влияния чуждых стран.

“Это элементарное ознакомление с угрозами – как через них могут действовать недружественные службы, чего люди могут даже не понимать, потому что большинство членов сейма, 60 процентов – новички”, – сказал спикер в среду радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, это делается с той целью, чтобы парламентарии могли понимать исходящие извне угрозы и могли защититься от них, он также не согласен с критикой, будто бы таким образом спецслужбы могут вмешиваться в работу парламентариев.

О планах проведения учений на встрече 14 декабря договорились спикер сейма и глава ДГБ Дарюс Яунишкис. Темы учений предложат сотрудники ДГБ, цель учений – разъяснить парламентариям, что такое разведка, чем она отличается от криминальной разведки.

BNS

Метки: Викторас Пранцкетис, ДГБ, Литва