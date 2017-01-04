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Спикер парламента Литвы: для членов сейма важно защититься от влияния чуждых стран

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 04, 13:00   |   Комментариев: 0

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис говорит, что учения Департамента госбезопасности (ДГБ) членам сейма необходимы, потому что для них важно защититься от угроз извне и влияния чуждых стран.

“Это элементарное ознакомление с угрозами – как через них могут действовать недружественные службы, чего люди могут даже не понимать, потому что большинство членов сейма, 60 процентов – новички”, – сказал спикер в среду радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, это делается с той целью, чтобы парламентарии могли понимать исходящие извне угрозы и могли защититься от них, он также не согласен с критикой, будто бы таким образом спецслужбы могут вмешиваться в работу парламентариев.

О планах проведения учений на встрече 14 декабря договорились спикер сейма и глава ДГБ Дарюс Яунишкис. Темы учений предложат сотрудники ДГБ, цель учений – разъяснить парламентариям, что такое разведка, чем она отличается от криминальной разведки.

BNS

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