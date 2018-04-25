Спикер предлагает не драматизировать забастовку педагогов

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Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в среду призвал излишне не драматизировать продолжающуюся третий день забастовку учителей в связи со штатной оплатой.

«Возможно, не следует слишком драматизировать эту ситуацию, в связи с тем, что забастовка каждый день разрастается. Может быть просто есть сочувствующие. Если у людей есть аргументы для забастовки, то они выбирают этот способ», – заявил радиостанции Ziniu radijas глава парламента.

«Если дадут ответы на вопросы людей, почему зарплаты сокращаются, или почему они не будут сокращаться, а будут восстановлены и будут соответствовать целям реформы, то, я полагаю, что забастовки прекратятся», – добавил он.

В среду к забастовке педагогов присоединились еще десять школ. В целом в связи со вступившими в сентябре новыми правилами подсчета зарплат учителей протестуют педагоги 24 школ.

В. Пранцкетис также призвал учителей быть солидарными с другими работниками сферы просвещения.

«Учитель получает более высокую зарплату, чем доцент университета. Этих границ нет, но если зарплаты учителей выросли почти на 170 евро, у тех, у кого есть полная ставка, то это результат реформы целенаправленно достигнет учителей», – сказал спикер сейма.

Участники забастовки утверждают, что система непрозрачна и несправедлива, потому что министерство должным образом не позаботилось о проведении реорганизации в жизнь, а учителя во всей Литве получают за одну и ту же работу разные зарплаты из-за возможности субъективно интерпретировать порядок.

BNS