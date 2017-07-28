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Спикер сейма и министр юстиции Литвы обсудят предложения о написании имен и фамилий

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 15:00   |   Комментариев: 0

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в пятницу обсудит с министром юстиции Милдой Вайнюте рассматривающиеся в парламенте инициативы относительно поправок, которые позволят записывать личные имена и фамилии в документах нелитовскими буквами.

Сейм сейчас рассматривает две предложенные поправки о написании имен и фамилий в документах.

В одном случае предлагается разрешить запись имен и фамилий нелитовскими буквами на основной странице паспорта. Альтернативный проект предусматривает запись имен и фамилий нелитовскими буквами на дополнительной странице паспорта.

Кабмин одобрил проект, согласно которому запись имен и фамилий нелитовскими буквами должна быть разрешена на основной странице паспорта.

Поправки позволили бы записывать имена и фамилии нелитовскими буквами полякам Литвы, если желающие сделать это представят источник, обосновывающий вариант нелитовских имени или фамилии.

Такую возможность получили бы и литовцы, которые взяли фамилию супруга-иностранца после заключения брака.

BNS

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