Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в пятницу обсудит с министром юстиции Милдой Вайнюте рассматривающиеся в парламенте инициативы относительно поправок, которые позволят записывать личные имена и фамилии в документах нелитовскими буквами.
Сейм сейчас рассматривает две предложенные поправки о написании имен и фамилий в документах.
В одном случае предлагается разрешить запись имен и фамилий нелитовскими буквами на основной странице паспорта. Альтернативный проект предусматривает запись имен и фамилий нелитовскими буквами на дополнительной странице паспорта.
Кабмин одобрил проект, согласно которому запись имен и фамилий нелитовскими буквами должна быть разрешена на основной странице паспорта.
Поправки позволили бы записывать имена и фамилии нелитовскими буквами полякам Литвы, если желающие сделать это представят источник, обосновывающий вариант нелитовских имени или фамилии.
Такую возможность получили бы и литовцы, которые взяли фамилию супруга-иностранца после заключения брака.
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