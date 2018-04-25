Спикер сейма Литвы будет стремиться к продвижению проектов на написании польских фамилий

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После визита в Польше председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил о стремлении продвигать застрявшие проекты законов о написании польских фамилий в литовских документах.

«Я очень поощряю и прошу, и на заседании правления мы обсуждали, что все проекты, которые находятся «в стадии отдыха» в комитетах, были подняты, попросим председателей дать пояснения по каждому проекту закона, почему он лежит, и почему не рассматривается», – заявил в среду журналистам спикер после заседания правления сейма.

Он отметил, что в ходе визита вообще не обсуждал отдельно с польскими политиками вопросы фамилий, поскольку «двусторонняя ассамблея — действующий орган, и созданы комиссии, в этих комиссиях обсуждаются эти вопросы». В. Пранцкетис находился с визитом в Польше в начале недели.

«Я говорил с ними раньше, что у нас есть несколько проектов написания фамилий, и сказал, что мы должны понимать, что у этих вопросов есть явная оппозиция, поэтому они с трудом продвигаются», – добавил спикер.

Несколько лет назад сейм взялся за проекты написания имен и фамилий в документах, которые бы позволили использовать в паспорте нелитовские буквы латинского алфавита w, q и x, однако они все еще в стадии рассмотрения.

В. Пранцкетис отметил, что проекты тормозятся, поскольку Комитет сейма по вопросам права и правопорядка не может подготовить условия для конкурса экспертизы.

Этот комитет считает, что экспертный вывод уже есть – его представила Государственная инспекция по литовскому языку, поэтому и не готовит спецификации конкурса.

Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) объявила, что на главной странице документа личные имена и фамилии могут записываться буквами латинской основы в тех случаях, если это лица, которые заключили браки с иностранными гражданами, или это иностранцы, которые получили гражданство Литвы.

Поправки, которые позволили бы писать и имена и фамилии поляков Литвы с буквами w или x, языковеды не оценивали, так как, по их мнению, не ясно, каким лицам было бы предоставлено право писать имена и фамилии нелитовскими буквами и сколько таких лиц может быть.

На минувшей неделе в Варшаве президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте сказал, что Польша ждет, когда Литва узаконит написание фамилий литовских граждан и названий улиц с польскими буквами.

Дискуссия по вопросу оригинального написания имен собственных в Литве ведется уже десятилетия. Одни политики предлагают разрешить использование букв латиницы на основной странице паспорта, чтобы обеспечить право личности на фамилию, другие же утверждают, что таким образом принижается статус государственного литовского языка и предлагают фамилию с нелитовскими буквами писать только на второй странице документа.

BNS