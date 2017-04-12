Спикер сейма Литвы надеется, что КС изменит мнение в вопросе о двойном гражданстве

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис надеется, что Конституционный суд (КС) может изменить доктрину и позволить расширить узаконивание двойного гражданства посредством закона, а не через внесение изменений в Конституцию.

“Думаю, все равно будет обращение в КС, может быть, эта доктрина тоже формируется по-другому в изменяющихся условиях, с 2003 или 2004 года столько всего изменилось вокруг, и судьи изменились, может быть, и интерпретация, и точка зрения на Конституцию, ведь от точки зрения тоже многое зависит”, – сказал В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas в среду.

Спикер назвал возможность иметь гражданство и другой страны для более широкого круга граждан Литвы средством для борьбы с эмиграцией.

В сейме зарегистрирован внесенный 114 парламентариями проект поправок к Закону о гражданстве, который позволит сохранить литовское гражданство лицам, уехавшим из страны после восстановления независимости в страны – члены Евросоюза и НАТО и получившим гражданство этих стран.

КС некоторое время назад разъяснил, что двойное гражданство возможно лишь в отдельных случаях, а разрешить его более широко можно только путем внесения изменений в Конституцию. Статью о гражданстве можно изменить только референдумом. Президент Даля Грибаускайте уже сказала, что зарегистрированные в сейме поправки о двойном гражданстве “открыто противоречат конституционной доктрине”.

В настоящее время двойное гражданство разрешено иметь только тем гражданам, которые уехали из Литвы до восстановления независимости, и их потомкам, однако оно не разрешается тем, кто уехал после восстановления независимости. Также предусмотрены оговорки, что двойное гражданство могут сохранить за собой родившиеся за рубежом дети, если они получили гражданство другой страны по праву рождения, а также те, кто получил другое гражданство автоматически посредством заключения брака с гражданином другого государства.

BNS

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