Спикер сейма Литвы: не остается возможностей закупать электроэнергию у Беларуси

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У Литвы не будет ни технических, ни политических возможностей закупать электроэнергию у Белоруссии, даже, если Минск и согласится с предложением литовского премьера модифицировать Белорусскую АЭС в Островце в станцию, работающую на газе, считает спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис. Он подробнее не комментировал предложения премьера, адресованного Республике Беларусь.

«Мы синхронизируемся с сетями континентальной Европы, и все линии на такой стадии будут отключены. И наш закон гласит, что мы не будем больше покупать электроэнергию с небезопасных атомных электростанций (…) Мы стремимся синхронизироваться с Западом, к отключению от БРЭЛЛ, от этого кольца, чтобы больше никогда не зависеть от каких-то политических влияний с Востока», – сказал В. Пранцкетис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На просьбу уточнить, будет ли невозможным закупка электроэнергии из Белоруссии с любой электростанции, будь то атомная или иного типа, В. Пранцкетис сказал, что для этого не останется возможностей.

«Я повторю еще раз: технические возможности будут закрыты, а политическое решение — не покупать», – сказал он.

Страны Балтии пока работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российской электрической сети. К 2025 году Литва, Латвия и Эстония планируют синхронизироваться с системой ЛЭП Европы.

BNS