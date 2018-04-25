Спикер сейма Литвы обсудит в Страсбурге миграцию

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Глава литовского сейма Викторас Пранцкетис начинает двухдневный визит во французский Страсбург, где примет участие во встрече глав парламентов стран региона Средиземного моря.

Спикер примет участие в дискуссии по вопросам миграции, сообщила пресс-служба сейма.

«Литва поддерживает международные усилия по решению вызовов миграции. Важно не только укреплять охрану границ, но и тесно сотрудничать со странами-источниками незаконной миграции и ее транзита, бороться с незаконным провозом людей», – заявил В. Пранкцетис накануне визита.

В Страсбурге глава парламента Литвы также встретится со спикером парламента Мальты Англом Фарруджей, заместителем председателя Палаты депутатов Италии Марией Эдерой Спадони, замглавы Национальной Ассамблеи Венгрии Иштваном Хиллером, главой делегации Румынии в Парламентской Ассамблее Региона Средиземного моря Виорелом Илье.

BNS