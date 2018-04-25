Спикер сейма Литвы поздравил с инаугурацией новую президента Грузии

🔊 Воспроизвести

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в воскресенье поздравил с инаугурацией президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«Приятно поздравить вновь избранную президента, первую женщину, избранной главой государства. Желаем успехов и президенту, и всей стране в последовательном достижении поставленных целей перемен», — сказал В. Пранцкетис, который присутствовал на инаугурационных торжествах в Телави.

Как сообщает пресс-служба сейма, первые визиты на посту президента С. Зурабишвили планирует в Брюссель, Берлин, Париж и страны Балтии.

28 ноября С. Зурабишвили одержала победу на последних прямых президентских выборах.

Президентские выборы в Грузии состоялись 28 октября 2018 года. Это седьмые президентские выборы после объявления независимости Грузии в 1991 году. Президент избирается на 6-летний срок. Предыдущий президент Грузии Георгий Маргвелашвили имел право баллотироваться на второй срок. В воскресенье, 16 декабря, Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии.

С. Зурабишвили участвовала в выборах как независимый кандидат, но ее поддерживала правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».

BNS

ru.wikipedia

Photo by gipajournos on Visualhunt.com / CC BY

Автор: OSCE Parliamentary Assembly from Copenhagen, Denmark — Presidential candidate Salome Zourabichvili (Independent), CC BY-SA 2.0,