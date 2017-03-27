Спикер сейма Литвы примет участие в Парламентской ассамблее Литвы, Польши и Украины

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник отбывает в Варшаву, где состоится двухдневная ассамблея членов парламентов Литвы, Польши и Украины.

“На ассамблее много внимания мы уделим вопросам, связанным с ситуацией в Белоруссии, потому что это очень актуально для Литвы, Польши и Украины”, – сказал В. Пранцкетис перед визитом.

Также будет обсуждаться ситуация на Украине. Глава литовского парламента, по словам его представителей, подчеркнет, что вопрос Украины не должен исчезнуть из международной повестки дня всех форматов.

Во вторник главы парламентов Литвы, Польши и Украины В. Пранцкетис, Марек Кучинский и Андрей Парубий подпишут трехстороннюю резолюцию.

Во вторник намечены встречи литовского спикера с польским президентом Анджеем Дудой, двусторонние беседы с главами сената и сейма Польши Станиславом Карчевским и М. Кучинским, председателем Верховной Рады Украины А. Парубием.

BNS

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