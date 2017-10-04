Спикер сейма Литвы: разобранную ж/д ветку в Латвию придется восстановить

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai должна будет восстановить участок путей, ведущий в Латвию, из-за разбора которой Еврокомиссия наказала компанию штрафом в 28 млн. евро.

“Восстановить, очевидно, все равно будем должны”, – сказал в среду радиостанции Ziniu radijas В. Пранцкетис.

Он сказала, что весной поднимет вопрос о возможном восстановлении ж/д ветки, поскольку это может быть дешевле, чем платить штраф, однако “мы уже знали, что штраф будет назначен”.

Спикер сомневается в том, что спустя десять лет после разбора путей можно будет привлечь к личной ответственности политиков, принявших тогда решения.

В понедельник Еврокомиссия наказала штрафом в 28 млн. евро Lietuvos gelezinkeliai за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литву также обязали исправить нарушение.

В понедельник вице-министр коммуникаций и транспорта Литвы Ричардас Дягутис заявил, что возможное восстановление ветки “является вопросом дальнейшей дискуссии”.

Премьер Саулюс Сквярнялис и министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис утверждают, что интересы Литвы должны защищаться правовыми методами, а решение о том, будет ли обжаловано постановление ЕК в суде, пока не принято.

BNS

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