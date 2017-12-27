Спикер сейма Литвы: решение по М. Бастису нужно выполнять, а не анализировать

Спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис в пятницу заявил, что будет голосовать за импичмент депутату Миндаугасу Бастису, а решение Конституционного суда (КС) о нарушении депутатом присяги нужно не анализировать, а выполнять.

“Я не сомневаюсь, что решения суда мы должны реализовывать, исполнять, такими, какие они есть, а не анализировать. Суды являются независимой властью”, – заявил в пятницу спикер журналистам.

Он отметил, что после решения КС позвонил М. Бастису и напомнил, что он обещал покинуть сейм, если вывод КС будет неблагоприятным. В. Пранцкетис отметил, что услышал ответ о том, что М. Бастис “пойдет на тайное голосование”.

Председатель парламента также отметил, что у сейма этого созыва есть прекрасны повод очиститься, поскольку в нем доминирует не связанная интересами фракция Литовского союза крестьян и “зеленых”.

В пятницу конституционный суд (КС) постановил, что член сейма Литвы Миндаугас Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим работником КГБ Петром Воейко. Прочие действия депутата КС не рассматривал.

После оглашения вывода КС, сейм решит вопрос о лишении М. Бастиса депутатского мандата. Депутат лишается мандата, если за такое решение голосуют не менее трех пятых членов сейма, то есть 85 парламентариев.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных ДГБ его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим “авторитетом” каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

Сам М. Бастис утверждает, что не нарушил своими действиями присягу. Он также отметает обвинения в том, что пытался ввести в заблуждение членов парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, который проводил расследование, а также действовал против интересов Литвы.

М. Бастис избран в парламент в одномандатном округе. Если он откажется от мандата или лишится путем импичмента, то в этом округе будут проведены новые выборы.

Голосование по импичменту, скорее всего, состоится в начале весенней сессии.

BNS

Метки: Литва